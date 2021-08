Agresti: “Questo mercato era un’opportunità per il Napoli. Su De Laurentiis…”

Stefano Agresti, giornalista, nel corso del suo intervento a calciomercato.com, ha parlato del calciomercato del Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

“Pensavo che questo mercato fosse la grande occasione per il Napoli di compiere il salto di qualità. Perché la Juventus ha chiuso Locatelli dopo tanto tempo e ha fatto solo quello, l’Inter ha ceduto giocatori importanti, il Milan ha provato a rinforzarsi ma ha perso Donnarumma e Calhanoglu. In un mercato così povero, una società sana economicamente come il Napoli poteva fare un balzo in avanti e puntare allo scudetto. Anche se i partenopei a mio avviso possono farcela lo stesso, con poco si poteva puntare in alto. De Laurentiis ha confermato di essere un abilissimo amministratore, ma di non avere il coraggio di rischiare nemmeno quel po’, questo mi colpisce e mi dispiace, perché in un momento simile si poteva puntare in alto”.