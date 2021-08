Dopo tanta attesa la SSC Napoli ha presentato le maglie ufficiali disegnate da Emporio Armani in vista della stagione 2021-2022. Armani vestirà la prima squadra e la Primavera, le divise saranno prodotte e commercializzate dalla SSC Napoli. Inoltre i prodotti non riguarderanno esclusivamente soltanto le maglie da calcio. Insomma dopo diversi mesi di lavoro, l’autoproduzione dei prodotti ha dato i suoi frutti, è tutto pronto per la nuova stagione calcistica.

Di seguito il video: