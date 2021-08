Kostas Manolas spinge per andare in Grecia e avrebbe detto di sì a un quadriennale che gli porterà a guadagnare 10 milioni nella squadra che lo fece conoscere al grande calcio.

Ci sono alcuni problemi: innanzitutto, bisognerebbe trovare un nuovo centrale, anche se con l’innesto di Juan Jesus c’erano(o meglio, ci sono) due difensori di piede destro e due difensore di piede sinistro.

Ma quest’equilibrio potrebbe sciogliersi quanto prima, se Manolas dovesse partire. La sua valutazione è di 15 milioni da parte del Napoli, un po’ la richiesta che fece a suo tempo l’Olympiacos per far partire Camara.

Quest’asse tra Napoli e Olympiacos potrebbe portare ad uno scambio secco Manolas-Camara con un minimo conguaglio da 3 milioni per i greci; in alternativa, a centrocampo si attende la risposta del Saint-Etienne per il giovane Youssuf.

