Il Napoli e Spalletti potrebbero tornare a ricostruire la difesa: con la cessione di Manolas, infatti, si dovrebbe trovare un altro difensore pronto a fare il titolare.

Oggi, Tuttosport fa il punto sulla questione Rugani: il difensore piace tanto ad Allegri e lo ritiene molto affidabile, tant’è che ha lasciato andare via Demiral per tenerlo. Sicuramente parte dall’ultimo posto della gerarchia dei centrali, ma il suo profilo ha convinto in ritiro.

Tutto, però, potrebbe cambiare in caso di offerta del Napoli: Rugani è stato preso a 0 dai bianconeri nel 2015, quindi potrebbe essere uan buona plusvalenza rivenderlo. E come sostituirlo? I nomi sono due: o si prova ad affondare per Milenkovic della Fiorentina, o si valuta l’idea dello svincolato Maksimovic, proposto da Ramadani.