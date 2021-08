Ts – Camara e Youssouf, il punto della situazione

Il Napoli, secondo quanto si legge su “Ts”, è interessato sia al centrocampista del Saint-Etienne, sia a quello dell’Olympiakos. Un ruolo delicato come il centrocampo ha bisogno un interprete importante e Camara sembrerebbe l’uomo più adatto. Quello più accessibile sarebbe il profilo di Youssouf anche se c’è più di qualche insidia. Giuntoli dovrà convincere società francese ad accettare un prestito oneroso senza obbligo di riscatto. Non sarà facile, in quanto la società transalpina insiste sulla formula con obbligo di riscatto.