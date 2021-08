TMW Radio – Telese: “Big di Serie A, Napoli e Inter non all’altezza, vi spiego”

A “Tuttomercatoweb Radio” è intervenuto Luca Telese che ha parlato in maniera generale sulle big di Serie A, elogiando, screditando e condividendo alcune operazioni di mercato: “Locatelli per gli standard Juve è il minimo sindacale. La Roma si è rinforzata anche per la panchina, c’è uno spirito diverso, non c’è il senso di decadenza dell’Inter o il self service a risparmio del Napoli. Il mercato della Juve non è all’altezza, l’Inter non si è indebolita solo per la perdita dei giocatori, ma per quello che simbolicamente è il periodo storico che sta attraversando.

Se Mourinho dice che manca qualcosa vuol dire che si aspettava qualche rinforzo in più. La perdita di Dzeko non è roba drammatica, è un ottimo giocatori ma con svariati difetti. Manca in mezzo al campo un centrocampista, magari per sostituire Veretout. Mourinho non ha fatto nomi a caso, è arrivato con una idea ben chiara. È il vero salto di qualità, ci sono tante scommesse, mi interessa Italiano alla Fiorentina o Sarri alla Lazio. Ma di tutte le strategie quella che mi convince di più per speso specifico è quello della Roma, ha fatto un calciomercato che la pone tra le prime due squadre in vetta”.