A centrocampo ritornano di moda alcuni nomi in orbita Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, spiccano su tutti i nomi di Sander Berge e Vecino per rimpiazzare Bakayoko in primis e per sostituire temporaneamente Diego Demme. Entrambi i profili(insieme a quelli di Youssouf e Camara) non verranno presi in considerazione per un acquisto definitivo, bensì per un prestito.

Prestito con diritto di riscatto è la formula paventata dal Napoli in questi mesi.