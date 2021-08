Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Lorenzo Insigne e Adam Ounas.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli vuole realizzare una cessione importante, al momento non ci sono offerte per i big. Il Napoli cederebbe Ounas per una cifra intorno ai 16 milioni di euro. Insigne inizierà la stagione a scadenza di contratto, difficile il rinnovo entro il 31 agosto. L’Inter è ferma ma non si esclude che nell’ultima settimana di mercato chiami De Laurentiis”.