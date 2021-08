Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto della situazione sul calciomercato del Napoli.

Ecco quanto affermato: “Ad oggi è difficile che il Napoli possa prendere un terzino sinistro. La dirigenza ha sondato con il Villareal per Estupinan ed il Lille per Reinildo Mandava. I calciatori citati però non si muovono in prestito bensì a titolo definitivo. Il Napoli o punterà sul terzino forte o non arriverà nessuno”.