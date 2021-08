Mourinho: “Il Trabzonspor è molto organizzato, con ottimi giocatori come Hamsik.”

Alla vigilia dell’andata dei playoff di Uefa Conference League– che si giocherà stasera alle 19:30 al Medical Park Arena di Trabzon- Josè Mourinho si è espresso in conferenza stampa sui padroni di casa, squadra che contiene diverse conoscenze del nostro calcio. Ai vari Cornelius e Bruno Peres, c’è anche l’illustre presenza di Marek Hamsik in mezzo al campo. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

“Vedo il Trabzonspor come storia, l’impatto nel campionato in Turchia e anche l’esperienza nelle competizione europee. Vedo una squadra di grande organizzazione e la prima cosa che voglio dire è che quando c’è una squadra organizzata c’è un allenatore bravo. Al contrario nostro è una squadra che basa la sua qualità sull’esperienza di tanti giocatori, tra questi Marek Hamsik. Non sembra che abbia 34 anni perché gioca con l’intensità di un ragazzo di dieci anni in meno. Dobbiamo stare attenti ai suoi ritmi di gioco e alle sue grandi capacità di inserimento. Oltre a lui ci sono altri giocatori di qualità, è una buona squadra per questo dico che sembra un playoff di Champions League o come minimo di Europa League e non di. Meglio così, nessuno può dire che è una competizione facile da giocare”. “