Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Marcus Thuram sembra ormai essere in vetta fra i preferiti e i più accessibili per l’attacco interista. Difatti Joaquin Correa sembra non avere l’ok della società per partire in direzione Milano e Lorenzo Insigne arriverebbe solamente nel caso in cui Alexis Sanchez venisse ceduto e lascerebbe spazio per lo stipendio del capitano del Napoli.