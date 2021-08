Del Genio: “Il Napoli è più forte del Venezia. Darei una chance a Rrahmani”

Paolo Del Genio è stato ospite della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha espresso la sua opinione sulla squadra di Spalletti.

Questo quanto dichiarato: “La cosa bella del calcio è che nessuna gara ha un risultato scontato. Ma è impossibile non ammettere che la differenza tra Napoli e Venezia è tanta. Il Venezia è tra le squadre più deboli del campionato, il Napoli non deve avere l’ansia da prestazione. Solo il Napoli può danneggiare il Napoli. Punterei su Rrahmani al fianco di Koulibaly lascerei in panchina Manolas”.