De Canio: “Spalletti è un valore aggiunto. Il Napoli? Una squadra competitiva”

Luigi De Canio è stato intervistato ii microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex allenatore del Napoli ha espresso la sua opinione sulla squadra partenopea.

Questo quanto dichiarato da: “Domenica potrebbe esserci un’ insidia per il Napoli: quando affronti una neopromossa potrebbe esserci un rilassamento. Dall’altra parte però c’è anche il grande entusiasmo per il ritorno dei tifosi allo stadio”.

“Napoli competitivo? Spalletti con la sua esperienza sarà un valore aggiunto. Il valore della squadra è rimasto invariato e la qualificazione della Champions è alla portata del Napoli e di un uomo di valore come Spalletti. Ha perso alcuni giocatori come Hysaj, ma non essendo titolare la sua mancanza sarà colmata“.

Sul cambio modulo:”Spalletti si è adeguato e ha preparato la squadra a più soluzioni tattiche tra queste anche il 4-3-3 per l’infortunio di Demme. I moduli e gli schemi non si possono improvvisare , i giocatori bisogna prepararli non a parole ma attraverso le esercitazioni sul campo”.