Secondo quanto riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” il Napoli avrebbe puntato tutto su Owen Wijndal per la corsia di sinistra. Il terzino dell’AZ Alkmaar, classe ’99, vanta già 11 presenze con la nazionale olandese maggiore e 74 presenze in Eredivisie condite da 2 reti e 13 assist. Il suo trasferimento sarà possibile solo in caso di cessione di uno fra Ounas e Manolas. In questo momento la squadra partenopea può acquistare solamente in prestito.