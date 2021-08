CdS – “L’autorevolezza di Spalletti è il più grande investimento del Napoli”

Il “Corriere dello Sport” ha rilasciato un focus su Luciano Spalletti e quanto può essere importante per il Napoli quest’anno: “L’investimento, nella sua autorevolezza, è Luciano Spalletti, al quale è stata concesso in eredità un Napoli che ha qualità tecniche, nonostante manchi qualcosa qua e là, perché poi il destino ci ha messo del suo ed ha sbattuto fuori per tre mesi Mertens e per due ne ha azzoppato Demme. Ma c’è l’opulenza che ancora s’avverte, è in Insigne e in Lozano, in Zielinski e in Koulibaly, in Meret ed in Di Lorenzo, in un calcio che può essere rivoltato, lasciando che la “miseria” di un’estate riveli la nobiltà recentemente impolverata”.