Al momento, come detto precedentemente, se volessimo dare un risultato al mercato condotto fino a questo momento dal Napoli, il risultato sarebbe 0-0.

Ma molto potrebbe cambiare non solo in entrata, ma anche in uscita: Giuntoli, insieme al suo staff, è al lavoro per cercare di sfoltire la rosa e provare a piazzare qualche colpo in modo da autofinanziarsi il mercato in entrata.

Non solo Manolas è in uscita, ma anche per altri si valuta la cessione: uno di questi è Ounas, uno dei pupilli di Spalletti, che ha qualche squadra sulle sue tracce(il Torino o il Galtasaray), ma per ora nessuno si avvicina alla richiesta di 20 milioni. Su di lui, però, andrà presa una decisione visto il contratto in scadenza nel 2022.

Decisione che, invece, è stata già presa per Meret: rinnovo di contratto e posto da titolare. Sicuramente chi non ha la stessa importanza di Meret in casa Napoli sono quegli esuberi che, nonostante non siano pesanti per le casse azzurre, Giuntoli proverà a cederli: Machach, Costa, Gaetano e Zedadka andranno a farsi le ossa in prestito, probabilmente in B.

Fonte: Corriere dello Sport