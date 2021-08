Auriemma: “Se il desiderio di Manolas è partire deve essere assecondato. Vi spiego”

Raffaele Auriemma torna a parlare del mercato del Napoli. Il giornalista ha commentato l’arrivo di Juan Jesus e la partenza di alcuni calciatori queste le sue parole:

“Complessivamente il Napoli a lordo ha risparmiato una decina di milioni di euro con la partenza Bakayoko, Hysaj e Maksimovic. È andato via Tutino per 7 milioni, Ciciretti e Luperto. Al posto di Luperto è arrivato Juan Jesus, operazione suggerita da Spalletti”.

“Scambio Manolas-Camara? Io spero che Mino Raiola riesca nell’operazione di scambio con l’Olympiacos, squadra dove anche Manolas vuole tornare. Potrebbe essere interessante avere un giovane come lui. Se il desiderio del difensore azzurro è quello di ritornare a casa è giusto che il suo desiderio venga assecondato. Potrebbe non iniziare la sua stagione al 100% enon mantenere la concentrazione per tutto il campionato, ciò rappresenterebbe un rischio per l’intera squadra”.