Alvino: “Vi spiego le motivazioni del mancato arrivo di Emerson Palmieri”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul mancato arrivo di Emerson Palmieri.

Ecco quanto affermato: “Emerson era un calciatore che andava a completare la rosa, un vero peccato non prenderlo. Inoltre conosceva bene Spalletti, ma non si sono trovate le condizioni giuste per portarlo a Napoli. Gli ingaggi di Mario Rui e Ghoulam non hanno permesso di acquistare l’italo-brasiliano. Quindi non sarà un nuovo calciatore del Napoli per ragioni economiche e non tecniche. Avrebbe potuto dare una grossa mano agli azzurri per raggiungere la prossima Champions League”.