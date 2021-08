Accordo Sky-Dazn, svolta importante

Sky e Dazn hanno trovato un nuovo accordo che permette la trasmissione via satellite di tutte le gare della prossima Serie A in bar e hotel sotto contratto con l’emittente. Ecco quanto riportato: “Sky annuncia un accordo triennale con DAZN che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A TIM. Dal 21 agosto, per i locali pubblici, Sky accenderà il nuovo canale Sky Sport Bar (ch. 215) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A TIM, commentate dalla squadra di Sky Sport. Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN. I clienti Sky Business, che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 216 e 218 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola. Questo accordo con DAZN si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle Coppe Europee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024, sarà visibile tutta la UEFA Champions League – con le 121 partite già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime Video Sportsbar – tutta la UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol. L’offerta dedicata ai clienti Sky Business include anche tutte le 380 partite di Serie BKT, oltre playoff e playout, ed il calcio europeo con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Per la Serie A TIM, appuntamento da sabato 21 agosto su Sky Sport Bar per la prima giornata del campionato 2021/2022, a partire dalle 18.30 con l’esordio dell’Inter Campione d’Italia con il Genoa. Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business“.