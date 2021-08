Secondo l’edizione odierna del Il Mattino il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus Daniele Rugani. L’affondo per il difensore bianconero potrebbe arrivare qualora partisse Kostas Manolas. Ma l’ingaggio troppo alto del difensore (circa 3 milioni a stagione) frena la trattativa. Il Napoli proverà a strappare il difensore bianconero in prestito, in modo che l’ingaggio non sia troppo elevato.