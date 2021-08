GdS – Lo Sheffield fa muro per Berge, Giuntoli ha il si del centrocampista

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Berge-Napoli. Come riporta il quotidiano rosa il Napoli è sempre in contatto con lo Sheffield per Sander Berge. Il centrocampista ben si sposa con il modo di giocare di Spalletti, ma il club inglese non vuole cederlo in prestito perchè ha molti problemi finanziari, e quindi vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Il norvegese ha già dato disponibilità a Giuntoli per il suo approdo e si aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per sferrare l’assalto decisivo al centrocampista.