Un post dopo l’allenamento che carica tifosi e addetti ai lavori in vista del ritorno in campo. Fabian Ruiz sul proprio profilo Instagram ha infatti postato una foto insieme all’amico Lozano. Il messicano ha bruciato le tappe e pare che sarà al 100% per la sfida con il Venezia, in programma questa domenica alle 20:45.

“Noi siamo pronti per domenica, e voi? 🔜 Napoli vs Venezia”