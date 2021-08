Collauto, Ds Venezia: “Ci attende una prima giornata di campionato difficile. Ounas? Vi spiego”

Mattia Collauto, Ds del Venezia è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti trattati l’esordio sul campo del Napoli. Queste le sue parole:

“Se siamo pronti lo dirà il campo, ci stiamo preparando al meglio ma sappiamo che è una gara davvero difficile, contro una squadra che gioca un grande calcio, ha un allenatore bravo e giocatori molto validi. Affronteremo una corazzata, ma sappiamo che il calcio riserva tante sorprese e speriamo che sia una di queste”.

Su Ounas “Ci piace tantissimo, ma non solo a noi, non abbiamo approfondito con Giuntoli. Abbiamo preso informazioni e non credo ci siano le condizioni per prenderlo dal punto di vista economico”.