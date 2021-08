CdS – Calvarese: “Inter-Juve? Potevo fare meglio, sono rammaricato…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta l’intervista rilasciata da Gianpaolo Calvarese.

L’ex arbitro di Serie A, sarà talent arbitrale per Amazon Prime Video, che trasmetterà la maggior parte delle gare della nuova stagione di Champions League.

Durante le sue dichiarazioni al quotidiano, Calvarese si è soffermato sulla partita tra Inter e Juve dello scorso 28 aprile 2018 (la sua ultima come direttore di gara), ammettendo di non averla amministrata nel migliore dei modi.

Questo quanto detto: “La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall’altra squadra o da terzi…”

Poi, parentesi sulla sua decisione di dimettersi:“La mia decisione con quel match non c’entra, è determinata da altri elementi, come ho detto. C’era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come Var, ma ho scelto di lasciare per la mia azienda“.