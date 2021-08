Stando a quanto riportato dal Messaggero pare che Lazio e Roma siano al tavolo degli affari in questi giorni per chiudere un’importante operazione sul mercato. Infatti Lotito pare voglia accontentare il suo allenatore, Maurizio Sarri, che ha chiesto a gran voce Pedro. Lo spagnolo è stato messo fuori rosa da Mourinho, e ad oggi pare che ci siano importanti margini per chiudere prima della fine della settimana la trattiva.