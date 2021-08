Stando a quanto riportato sul proprio sito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, pare che sia tutto fatto per Contini al Crotone. Il portiere che ha svolto la prima parte della preparazione estiva con il Napoli a Dimaro, ora potrà trasferirsi con il club calabrese dato che è arrivato anche il tanto atteso nulla osta. Al suo posto, come terza scelta per Spalletti, arriva il classe ’99 ex Primavera Davide Marfella.