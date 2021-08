“Sono felice per il trasferimento di Juan Jesus al Napoli. Una bella opportunità per un professionista esemplare in una grande squadra. Forza Juan!”. Con questo tweet l’agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha fatto gli auguri per la sua nuova avventura al suo assistito.

