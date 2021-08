Venezia, Poggi: “Stiamo lavorando per avere Okereke contro il Napoli”

Paolo Poggi, responsabile dell’area del Venezia, prima avversaria del Napoli in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul calciomercato. Le sue parole: “Stiamo lavorando per avere Okereke in tempo per la sfida contro il Napoli. La punta centrale è il nostro obiettivo numero uno, abbiamo il tempo di trovarne una e non ci sono priorità. Ma sappiamo che al mister farebbero comodo anche un centrocampista e un terzino. Tre calciatori sono in uscita ma i nuovi acquisti non dipenderanno dalla cessioni”.