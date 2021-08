Venerato: “Juan Jesus firmerà un annuale ad 1 milione, bonus inclusi. Il Chelsea ha l’accordo con il Lione per Emerson, ma il calciatore vuole Napoli”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Accordo definito per Juan Jesus, il calciatore firmerà un annuale e guadagnerà 1 mln compresi i bonus. Giuntoli ha definito stamattina gli ultimi dettagli col suo agente. L’arrivo di Juan jesus non esclude quello di un altro centrale nel caso in cui partisse Manolas. L’idea è di gestire Di Lorenzo come quarto centrale. Spalletti ha fatto notare però che Di Lorenzo sarebbe già l’alternativa a sinistra. C’è stata un’occasione di mercato, sono stati proposti sia Mustafi che Juan Jesus. Il brasiliano andrà a sostituire Luperto. Rugani e Senesi sono operazioni importanti e verranno fatte solo se partirà Manolas. Emerson Palmieri? Il Chelsea ha raggiunto la cessione col Lione in prestito con diritto di riscatto. Ora va convinto il calciatore che sogna di giocare in Italia e lavorare con Spalletti. Il Napoli spera che Juninho non riesca a convincerlo”.