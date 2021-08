Tuttosport – Spalletti vorrebbe rinforzi, ADL non cambia strategia di mercato

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sulle sue eventuali operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, vorrebbe rafforzare la rosa (principalmente a centrocampo e sulla fascia sinistra), così da poter contare su delle new entry in squadra.

Il principale ostacolo a questa richiesta, però, è l’idea che predice il presidente Aurelio De Laurentiis: prima le cessioni, poi gli acquisti. Fino a quando il Napoli non incasserà denaro, infatti, le eventuali operazioni in entrata resteranno bloccate.

Per questo motivo, il dirigente sportivo, Cristiano Giuntoli, lavora su delle occasioni in prestito, così da poter accontentare (almeno in parte) Spalletti.