Schwoch: “Napoli, non sottovalutare il Venezia. In questo momento azzurri dietro solo a due squadre”

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della prossima stagione degli azzurri, dal Venezia a Spalletti.

“Napoli-Venezia? Il Napoli non dovrà sottovalutare questa partita, basta ricordare Napoli-Spezia dell’anno scorso. Zanetti è un tecnico emergente, vorrà giocarsi la partita. Ho fiducia in Spalletti, il Napoli è favorito e se restasse così com’è potrebbe lottare per le zone alte della classifica. L’importante è che non si perdano calciatori per infortunio. Il Napoli sta dietro solo a Juve ed Inter”.