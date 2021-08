MondoNapoli Tv – L’arrivo di Juan Jesus, Emerson-Lione, l’interesse per Youssouf e il calciomercato dell’Atalanta

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di agosto vi terremo in compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Nel primo talk si è parlato di Juan Jesus, primo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato. Andrà a ricoprire il ruolo di quarto di difesa al posto di Luperto.

Il secondo talk di quest’oggi ha visto protagonista Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e obiettivo del Napoli. Il Chelsea sarebbe in contatto con il Lione per cederlo, treno perso per De Laurentiis?

Zaydou Youssouf è stato l’oggetto di discussione del terzo talk. Il calciatore francese potrebbe essere l’innesto di cui Spalletti ha bisogno a centrocampo.

Per ultimo abbiamo dedicato uno spazio al calciomercato dell’Atalanta, che ha perso due big (Gollini e Romero) ma li ha prontamente sostituiti con Demiral, Lovato e Musso.

