Lo sapevi che? Dopo la squalifica, Maradona torna al San Paolo per Ciro Ferrara!

Dopo la fuga da Napoli in seguito alla maxi squalifica per doping, Diego Armando Maradona torna al San Paolo il 9 giugno del 2005. Nell’impianto di Fuorigrotta migliaia e migliaia di persone accorrono non solo per l’addio al calcio giocato di Ciro Ferrara, ma soprattutto per dare un grande abbraccio al ‘Pibe de Oro‘.

Già diverse ore prime dell’evento, parecchi tifosi si recarono fuori dall’hotel dove soggiornava il campione argentino per rivolgergli anche un solo saluto. Maradona più volte si affacciava durante il corso della giornata per far felici tutti i napoletani presenti. Alla festa, quella sera, il tripudio al suo ingresso in campo è ancora ricordato nella mente di altri grandi calciatori presenti. Del Piero e Collina infatti diranno in seguito: “E’ emozionante come poche cose al mondo! Non siamo napoletani ma l’evento è stato meraviglioso“.

Diego al suo ingresso in campo, completamente accerchiato da giornalisti e mass media, li salta come durante un match ufficiale. Quel giorno d’estate aveva solo un desiderio, riabbracciare tutti i tifosi partenopei. Per l’occasione fu esposto uno striscione sul quale c’era scritto ‘the king‘. Fu proprio così, il re di Napoli era tornato nella sua città!