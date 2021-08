Il Mattino – Mercato Napoli: Giuntoli si occupa del centrocampo

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sulle sue operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la priorità del club partenopeo, sia piazzare un colpo a centrocampo.

Pe questa ragione, il dirigente sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, starebbe trattando con il Chelsea in merito al prestito di Tiémoué Bakayoko per un ritorno in maglia azzurra.

In questo modo, verrebbero accontentare le richieste di Luciano Spalletti, il quale non si è opposto alla possibile trattativa. Occhio, però, alle eventuali offerte che potrebbero presentarsi nelle ultime settimane di mercato.