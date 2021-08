Il Mattino – “Manolas cedibile ad una giusta offerta, il sostituto…”

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Kostas Manolas.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il giocatore rientri nella lista delle possibili cessioni del club partenopeo. Ad interessarsi al cartellino del difensore centrale, è stato l’Olympiakos, il quale, però, non ha presentato offerte sul tavolo delle trattative azzurre.

Per il momento, dunque, nulla di concreto per l’eventuale trasferimento del greco. In caso di proposta vantaggiosa, il Napoli potrebbe pensare di lasciare libero Manolas e optare per un possibile sostituto. Si pensa a Maksimovic o Rugani.