Gianni Di Marzio ha parlato della prossima stagione di Serie A, dalla Juventus al Napoli, ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Florenzi-Milan? Grande colpo, soprattutto in fase difensiva è più affidabile di Calabria. Juventus favorita per lo scudetto? A una condizione: se prende Locatelli e Pjanic. L’Inter rimane lì in cima: Dumfries è forte, se la mangia la fascia. Abraham? Giocatore fortissimo, in area sembra un brasiliano. Osimhen? Deve ancora migliorare tanto, con Spalletti ci riuscirà”.