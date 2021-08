Il Napoli è al lavoro per sostituire il partente Sebastiano Luperto ma potrebbe essere costretto a fronteggiare un’altra uscita in difesa. Si tratta di Kostas Manolas, corteggiato dai greci dell’Olympiakos. In caso di addio del difensore ex Roma, gli azzurri vedrebbero in Daniele Rugani il prescelto per sostituirlo. L’unico intoppo potrebbe essere rappresentato da l fatto che la Juventus lo abbia confermato come quarto centrale in virtù della partenza di Demiral.

Fonte: Calciomercato.com