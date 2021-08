CdS – Manolas vorrebbe andar via, pronti i nomi dei possibili sostituti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che L’Olympiakos sia interessato al profilo di Kostas Manolas. Al giocatore partenopeo, non dispiacerebbe tornare in Grecia, ma bisogna vedere se il club in questione riuscirà a soddisfare le richieste della società partenopea. La cifra per cedere il difensore centrale è di 18 mln di euro.

Nel frattempo, il dirigente sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, pone lo sguardo su due ipotetici candidati che potrebbero prendere il posto del calciatore. Si tratta di Shkrodan Mustafi (classe ’92) e Juan Jesus (classe ’91). Entrambi i giocatori sono svincolati e, al momento, è in vantaggio l’interesse verso il primo.

Potrebbero arrivare entrambi, nel caso in cui l’Olympiacos dovesse presentare una cifra sostanziosa al Napoli per il cartellino di Manolas.