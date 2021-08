Secondo TuttoNapoli.net il difensore Alessandro Zanoli vorrebbe restare a Napoli in questa stagione. L’esterno classe 2000 si è messo in luce durante i ritiri precampionato, convincendo anche Luciano Spalletti a schierarlo in tutte le amichevoli sin qui disputate. Le probabilità che resti in rosa non sono molto basse, d’altronde il terzino azzurro ha già fatto trapelare di voler rimanere qui a lungo, e magari lottando per un posto da titolare.