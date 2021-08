Una settimana all’inizio del campionato, cosa aspettarsi da questo Napoli?

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione per il Napoli. Ci sono tanti punti interrogativi che ancora non hanno risposta. Uno su tutti il Napoli acquisterà qualcuno sul mercato? Ci sono tanti nomi da Emerson a Estupinan fino a quelli usciti come Juan Jesus e Mustafi. Ma al momento tutto bloccato, perchè, ricordando la politica societaria, bisogna essere attenti al bilancio Un altro punto di domanda è che tipo di stagione farà il Napoli? Sarà una stagione che vedrà la squadra competere su tre fronti o un’altra scialba stagione da comparsa? Questo dipenderà sempre dalla rosa che sarà a disposizione di Spalletti, ma anche un pò dalla fortuna. Se l’organico verrà ritoccato nei punti in cui serve e non vi saranno infortuni di massa come l’anno scorso allora il Napoli potrà dire la sua nelle tre competizioni, altrimenti sarà molto dura. Il sipario si sta per alzare, la stagione sta per iniziare, con la speranza che sia un buon anno per il Napoli