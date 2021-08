Sportitalia – Napoli-Juan Jesus, la trattativa è già avviata: gli scenari e la verità su Rugani

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha riportato l’interesse del Napoli per il difensore brasiliano ex Inter e Roma Juan Jesus.

Il classe ’91, attualmente svincolato, è stato già allenato da Spalletti nella stagione 2016/17 e potrebbe rappresentare il profilo giusto per il Napoli, alla ricerca di un quarto difensore dopo la cessione di Luperto all’Empoli.

Come detto in precedenza, il difensore è svincolato e non comporterebbe quindi spese per il cartellino, come invece avrebbe portato Daniele Rugani, difensore italiano della Juventus: il Napoli lo aveva sondato, ma la Juventus fa resistenza essendo lui uno dei quattro centrali bianconeri in rosa.

Di conseguenza, come scrive Pedullà sul proprio sito ufficiale, la trattativa tra gli azzurri e Juan Jesus “potrebbe entrare nel vivo molto presto”.