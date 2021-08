Sportitalia – Insigne rifiuta la prima offerta di rinnovo del Napoli! Tutti i dettagli e retroscena

Clamoroso retroscena lanciato dalla trasmissione Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia. Lorenzo Insigne avrebbe infatti rifiutato la prima proposta di rinnovo del Napoli a 4.5 milioni tra stipendio e bonus alla firma.

Inoltre, stando alle parole di Criscitiello, il Napoli aveva inizialmente accettato l’offerta di 30 milioni dello Zenit San Pietroburgo per il suo capitano, con un ingaggio da capogiro di 8 milioni annui per 4 stagioni. La trattativa è saltata visto il rifiuto del numero 24 a trasferirsi in Russia.