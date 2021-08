Secondo Sky Sport il Napoli continua la ricerca per un quarto difensore centrale che sostituisca Luperto. Uno dei nomi fatti è quello di Nikola Maksimovic. Per il difensore azzurro si tratterebbe di un ritorno, ma a determinate condizioni. Una di queste sarebbe che il serbo accettasse un contratto di durata annuale. Se l’affare dovesse sfumare vi sono come alternative lo svincolato Juan Jesus e lo juventino Rugani.