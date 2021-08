Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Napoli è pronto a riaccogliere, dal Bari, il giovane portiere Davide Marfella.

Il classe ’99, dopo tre stagioni in Puglia, è pronto a tornare in azzurro per occupare il ruolo di terzo portiere dopo la cessione di Nikita Contini al Crotone. Da chiarire, quindi, il futuro di un altro giovane estremo difensore: il classe 2002 Hubert Idasiak.