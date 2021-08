Sconcerti: “Il Napoli è tra le più forti, ma potrebbe avere dei problemi…”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, dove ha discusso del Napoli di Spalletti in ottica inizio di campionato.

“Dall’inizio del mercato dico che se il Napoli non fa campagna in uscita è tra le squadre più forti del campionato. Se cede o ha infortuni brutti avrebbe bisogno di rinforzarsi. Il Napoli è completo, non so dire se è da scudetto o meno, ma è assolutamente competitiva. Non sarebbe una sorpresa se si ritrovasse in testa o se arrivasse terza o quarta.