Repubblica – Napoli, nuovo nome per la fascia sinistra: occhi su Luca Pellegrini

L’edizione odierna di Repubblica parla del calciomercato del Napoli e della ricerca di un terzino sinistro, con un nuovo nome nella lista di Giuntoli: Luca Pellegrini.

Il terzino di proprietà della Juventus potrebbe essere l’alternativa nel caso l’affare per Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e che con le parole di stamattina ha fatto capire che gradirebbe molto la città partenopea come prossima destinazione. Il presidente De Laurentiis cercherà di stringere i tempi per i due acquisti chiesti da Spalletti: un mediano e, appunto, un terzino sinistro. Il quotidiano scrive “sarà una settimana molto calda in casa azzurra, il conto alla rovescia è cominciato”.