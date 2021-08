A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica che ha parlato della situazione riguardante Lorenzo Insigne. Ecco quanto detto:

‘‘Se l’obiettivo è entrare in Champions il Napoli non deve cedere assolutamente Insigne. E’ il perno della squadra, quando c’è lui la squadra gira molto bene. Non si sa come finirà la questione del suo rinnovo, ma quel che è certo è che la sua cessione sarebbe una perdita grave per il Napoli”.