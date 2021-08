RAI – Inter, Insigne rappresenta la terza scelta: gli scenari possibili

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Lorenzo Insigne e dell’interessamento dell’Inter.

Per i nerazzurri il capitano del Napoli rappresenta la terza scelta, in quanto per l’allenatore Simone Inzaghi nella lista ci sono prima Duvan Zapata dell’Atalanta e Joaquin Correa della Lazio.

L’ad dell’Inter Marotta parlerebbe con il Napoli solamente se nessuna delle due trattative per i calciatori citati andranno in porto. Intanto, non si registrano passi avanti per il rinnovo di Insigne con il club azzurro.