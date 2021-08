Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcuni retroscena a proposito della trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne e della sua possibile partenza durante la trasmissione Speciale Calciomercato, in diretta su Sportitalia.

“Insigne non è partito perché al momento non sono arrivate offerte adeguate al Napoli. L’Inter ha altre priorità in cima alla lista come Zapata e Correa. Al momento De Laurentiis non si muove dalla richiesta di 30 milioni”