Peccenini sulla Serie A: “Atalanta davanti a tutte, il Napoli ha l’incertezza Insigne”

Franco Peccenini, ex giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com durante la trasmissione radio Maracanà per parlare della Serie A. Le sue parole:

“L’Atalanta è la squadra migliore. Vedo loro davanti a tutti perché ha cambiato poco e ha fatto innesti importanti. Subito dopo la Juventus di Allegri, che se riesce a dare la stessa voglia di vincere del passato rimane la favorita. L’Inter si è indebolita. Invece non sto capendo cosa stia facendo il Milan: ha preso Giroud, ma non so se farà bene come lo scorso anno. Il Napoli ha l’incertezza del rinnovo di Insigne, che di certo non fa bene a nessuno“.